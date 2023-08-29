Kum zambaklarına çitlerle koruma: Koparmanın cezası 244 bin lira

Bunlar korunması gereken türlerdendir ama sadece kum zambağı değil tabi ki hedef bütün Bodrum'un korunması ve doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu çalışmaların aslında vermek istediği mesaj tamamen budur. Kum zambaklarının burada bir timsal yani örnek olmasından bahsediyoruz, o yüzden Bodrum genel olarak endemik türleriyle, doğal güzellikleriyle, bitkisel veya tarihi varlıklarıyla ve her şeyiyle bir bütündür ve korunması gereken bir kültür varlığı, dünya mirasıdır."



KUM ZAMBAĞINI KOPARMANIN CEZASI 244 BİN 315 LİRA



Bodrum Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerin gelecekte de düzenleneceğini ve bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir çevre politikalarının bir parçası olduğunun altını çizdi.



Bu tür etkinliklerin, yerel halkın ve ziyaretçilerin doğal çevreye olan ilgisini artırması, koruma çabalarına destek olması ve gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı sağlaması beklendiği belirtildi.



Kum zambaklarına zarar verilmesi halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 244 bin 315 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin