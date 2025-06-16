"Kuma getirme" kavgası kanlı bitti

Konya'da enişte ile kayınbirader arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.Y. "eşine kuma getirme" isteği üzerine kayınbiraderi Ceyhun Bakır ile tartışmaya başladı.

Ablasının üzerine kuma getirilmesine karşı çıkan Bakır ile A.Y. arasındaki tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

A.Y. tüfekle Ceyhun Bakır'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ceyhun Bakır ağır yaralanırken, A.Y. de kavgada bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhun Bakır hayatını kaybetti.

