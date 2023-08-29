Kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 40 bin 550 lira ceza

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Yolu Bulvarı üzerinde bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekiplerce adrese düzenlenen baskında 10 kişi kumar oynarken yakalandı.



İşletmede yapılana aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 825 lira, okey taşları, iskambil kağıtları ile mutfak dolabı içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Kumar oynayan 10 kişiye toplam 40 bin 550 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi U.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin