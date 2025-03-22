Kumar oynarken yakalanan şüphelilere binlerce lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.



Polis ekipleri, Gölcük'te N.Ç'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş mekanda kumar oynattığını tespit etti.



Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 55 bin 482 lira ceza kesilirken, 9 bin 600 liraya el konuldu.



N.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.

