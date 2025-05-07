Kumar oynarken yakalandı, savunması pes dedirtti

Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, İskenderun Savaş Mahallesi'ndeki kıraathanede üç şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.

Yapılan baskında masadaki 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.

"ŞİMDİ GELDİM" DİYE SAVUNDU

Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın, "şimdi geldim" diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı.