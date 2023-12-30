Kumar oynatılan ve kaçak içki satılan kahvehaneye operasyon

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Dere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatılıp, kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kahvehaneye baskın yapan ekipler, 4 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda kumar oynarken kullanılan paraların yazıldığı kasa defteri, iskambil kağıtları, oyun pulları ve zarlara el kondu.



Kumar oynayan 4 kişiye toplam 16 bin 220 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi T.K., 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' ve 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçu'ndan gözaltına alındı.