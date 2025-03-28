Kumar oynayan 7 kişiye ceza yağdı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, Kartepe ilçesinde B.G.'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.



Kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesilirken, 17 bin 800 lira paraya el konuldu.



B.G. hakkında ise adli işlem yapıldı.