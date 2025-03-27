Kumar oynayanlara 83 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellenmesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.



Polis ekipleri, Kartepe'de N.T'nin ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde tombala oynattığını tespit etti.



Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye 83 bin 223 lira ceza kesilirken, 9 bin 850 lira ve 100 dolara el konuldu.



N.T. hakkında ise adli işlem yapıldı.

