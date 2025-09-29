Kumara başlama yaşı 15'e düştü: Endişelendiren rapor yayınlandı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, son dönemde artış gösteren kumar ve sanal kumar bağımlılığına ilişkin rapor paylaştı. Rapora göre Türkiye'de kumar bağımlılığında ciddi artış var. Kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü.



Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar endüstrisinin özellikle de 15-24 yaş arası çocukları hedef aldığını belirterek, kumar bağımlılarının yüzde 70'ini 15-24 yaş aralığında gençlerin oluşturduğunu söyledi.

HER 10 KİŞİDEN 1'İ KUMAR OYNUYOR

Raporda Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden 1'inin hayatında en az bir kez kumar oynadığına ve en riskli grubun gençler olduğuna dikkat çekildi.

DANIŞMANLIK BAŞVURULARINDA KUMAR, ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞINI GEÇTİ



Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine son üç yılda yaklaşık 16 bin kişi kumar bağımlılığı nedeniyle başvuru yaptı. Başvuru sayısı alkol ve madde bağımlılığını geçmiş durumda.



Raporda kumar bağımlılığının ekonomik, sosyal ve psikolojik yıkımına da dikkat çekildi.



Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Merih Altıntaş, "Online kumar, diğerlerine göre çok daha hızlı ve acımasızca bağımlılk yapan bir kumar türü. Aynı alkol gibi aynı tütün gibi. Ekonomik olarak zarar verdiği gibi sosyal problemlere, iş gücü kaybından aile içi boşanmalara, aile içi şiddete ve en çok korktuğumuz intihara kadar götüren zarara kadar bereberinde getiriyor" dedi.