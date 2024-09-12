Kumaş yüklü tır devrildi: Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kapandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu 2 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kumaş yüklü tır devrildi: Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kapandı

46 KK 784 plakalı kumaş yüklü tır, Değirmendere Mahallesi Püren Geçidi mevkisinde devrildi. Tırdaki kumaşların yola savrulması sonucu geçit ulaşıma kapandı, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kumaş yüklü tır devrildi: Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kapandı - 1

Öte yandan tırın devrildiği noktada sürücüsü belirlenemeyen 38 AFV 638 plakalı tır ile 38 FD 609 plakalı tır çarpıştı, kazada yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

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