Kumbağ'da acı olay: Hava aydınlanınca çalışmalar yeniden başladı

Tekirdağ'da denizde kaybolan A.B.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde dün meydana geldi.

Kumbağ'da serinlemek için denize giren bir kişi gözden kayboldu. O anlarda iki kişi de boğulma tehlikesi geçirdi.

Çalışmalar dün hava kararana kadar sürdü.

Çalışmalara gece ara veren ekipler, denizde kaybolan A.B.'yi bulmak için yeniden arama başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.