Kümbet Yaylası'nda iki aile arasında çatışma: Üç can kaybı var

Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'ndaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.

S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.

Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.

Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.