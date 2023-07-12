Kumburgaz nerede? Kumburgaz fayı nerelerden geçiyor?

Kumburgaz, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Büyükçekmece ilçesine bağlı bir mahalledir. Marmara Denizi kıyısında 1.892 hektarlık bir alanda kurulmuştur.

Çatalca ilçesine bağlı iken, 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde oldu. 2009 yılında 5747 Sayılı Kanunla belediye kapatıldı ve Kumburgaz mahalleye çevrildi.

TARİHÇESİ

Mahallenin adı, 1334 yılı kayıtlarında Yunancada "maliye nazırı, defterdar" anlamına gelen Oikonomeíon şeklindedir. Mahalle, 1890'dan beri aynı adı taşımaktadır. 11 Aralık 1986'da belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Çatalca ilçesine bağlı iken, 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde oldu. 2009 yılında 5747 Sayılı Kanunla belediye kapatıldı ve Kumburgaz mahalleye çevrildi.