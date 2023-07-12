Kumburgaz nerede? Kumburgaz fayı nerelerden geçiyor?

Kumburgaz, İstanbul ilinin Avrupa Yakası'nda bulunan Büyükçekmece ilçesine bağlı bir mahalledir. Marmara Denizi kıyısında 1.892 hektarlık bir alanda kurulmuştur.
Çatalca ilçesine bağlı iken, 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde oldu. 2009 yılında 5747 Sayılı Kanunla belediye kapatıldı ve Kumburgaz mahalleye çevrildi.
TARİHÇESİ
Mahallenin adı, 1334 yılı kayıtlarında Yunancada "maliye nazırı, defterdar" anlamına gelen Oikonomeíon şeklindedir. Mahalle, 1890'dan beri aynı adı taşımaktadır. 11 Aralık 1986'da belediye statüsü alarak beldeye dönüştü. Çatalca ilçesine bağlı iken, 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde oldu. 2009 yılında 5747 Sayılı Kanunla belediye kapatıldı ve Kumburgaz mahalleye çevrildi.
KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDE?
Kuzey Anadolu fay hattının Kumburgaz kolu Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığından geçiyor. Bir ucu Silivri açıklarında ve diğer ucu da Avcılar’ın güneyi olan Kumburgaz fay segmentidir.
Kuzey Anadolu fayı (KAF), doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor.
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