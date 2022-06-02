Kumburgaz'da 3 kişinin öldüğü kazanın sürücüsü gözaltında

Kumburgaz'da bir aracın durakta bekleyen yolculara çarparak 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin sürücü gözaltına alındı.



E-5 kara yolunda İstanbul istikametinde ilerleyen Samet T'nin kullandığı otomobilin, Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpması sonucu hayatını kaybedenlerden Mehmet Alp Güney (14) için Büyükçekmece'de cenaze töreni düzenlendi.



Kuba Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Güney'in ailesi, yakınları, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.



Mehmet Alp Güney'in oynadığı Üstünspor futbol takımında eğitmeni olan Murat Zeren, gazetecilere, Güney'in efendi ve neşeli bir kişiliği olduğunu söyledi. Kendisinin halen şaka yaptıklarına inandıklarını ifade eden Zeren, "Alp, takım içinde neşe kaynağıydı. Hayata hep pozitif bakan biriydi. Arkadaşlığı müthişti. 8 yıldır futbol oynuyordu." diye konuştu.



Güney'in naaşı, kılınan namazın ardından cenaze aracına konularak defnedilmek üzere Ordu'ya gönderildi.



Kazada yaşamını yitiren Oğuzhan Kolver'in de (15) Batıköy Piri Reis Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.



SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Bu arada, kazayı yapan otomobilin sürücüsü Samet T. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyete götürülen sürücünün, işlemleri devam ediyor.

ALKOLDEN EHLİYETİ KAPTIRMIŞ

İfadesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Tüfekçiler'in kaza sırasında ise alkollü olmadığı kaydedildi.

Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki Oğuzhan Kolver.

Kazada hayatını kaybeden Oğuzhan Kolver'in babası ''ciğerim soldu'' diyerek acısını paylaştı.

Baba Kolver, ''Kazayı internette gördüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Alkollüymüş herhalde sürücü. Pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.

YARALILARIN ÇOĞU ÖĞRENCİ

Büyükçekmece'de E-5 kara yolu İstanbul istikametinde Samet T. yönetimindeki otomobil, dün Kumburgaz mevkisinde Yenimahalle otobüs durağında bekleyen kişilere çarpmıştı.



Kazada yabancı uyruklu Murtaza Mardani (20), Oğuzhan Kolver ve Mehmet Alp Güney hayatını kaybetmiş, yaralanan çoğunluğu öğrenci 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

