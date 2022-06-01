Kumburgaz'da takla atan otomobil durağa daldı

İstanbul Kumburgaz'da E-5'te kontrolden çıkan otomobil takla atarak otobüs durağına girdi.

Bir aracın durakta bekleyenlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre olayda bir kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 10 kişi de yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kumburgaz Yeni Mahalle mevkisinde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir araç, durakta bekleyen kişilere çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada bir kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır olmak üzere 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği kazaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece ilimiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır.

Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirleme 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir''