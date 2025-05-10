Kümesler yandı, 100 tavuk öldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dört kümeste çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

Domaniç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan İlhan Türk'e ait yan yana dört kümeste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip söndürdü.

Yangında kümesler kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 100 tavuk öldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.