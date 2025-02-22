Kümesteki lambayı tamir etmek isterken akıma kapılarak öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kümesteki lambayı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan Uğur Turan (36), hayatını kaybetti.

Kümesteki lambayı tamir etmek isterken akıma kapılarak öldü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçesi Yeşilkent Mahallesi İnce Sokak'taki bir evin bahçesinde meydana geldi. Uğur Turan, bahçesindeki kümesin lambasını tamir ettiği sırada, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Turan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Turan'ın cansız bedeni otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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