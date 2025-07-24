Kumluca'da derece yapan öğrencilere ödül

Kumluca’da 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren 3 öğrenci için ödül töreni düzenlendi.

Kumluca’dan Ceylan Teke, Sümeyra Balcı ve Semih Kural, 2025 YKS’de elde ettikleri derecelerle Türkiye genelinde adlarını ilk bine yazdırdı.

Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi’nden mezun olan Ceylan Teke, Alan Yeterlilik Testi (AYT) Eşit Ağırlık alanında Türkiye 680’incisi oldu. Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sümeyra Balcı ise AYT Sözel puan türünde Türkiye 777’nciliğini elde etti. Aynı fen lisesinden Semih Kural da AYT Sayısal puan türünde Türkiye 1015’incisi oldu.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin elde ettiği bu önemli başarılardan dolayı ailelerine, öğretmenlerine ve okul idarecilerine teşekkür etti. Tekdemir, öğrencilerin ilçenin eğitim alanındaki yükselişine katkı sağladığını ve bu başarıların ilham verici olduğunu ifade etti.