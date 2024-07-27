Kumluca'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kumluca'da feci kaza: 2 ölü

Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı üzerinde Necdet Karabaş, kullandığı otomobil, Ahmet Ali Ağa Bulvarında Kumluca Finike istikametinde ilerlerken, Kumluca ilçe çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil önce refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Ardından yine refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Necdet Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Muammer Herek’in ise ağır yaralandığını tespit etti.

Kazada ağır yaralanan Muammer Herek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Necdet Karabaş ve Muammer Herek'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Antalya adli tıp morguna sevk edilirken, cenazeler yapılacak otopsinin ardından Finike'de toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

22 yıl sonra gazi oldu

22 yıl sonra gazi oldu

Bilecik'te 2 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 2 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Ev taşlama meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Ev taşlama meselesinde kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı

Drone ile trafik denetimi

Drone ile trafik denetimi

Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Adli Tıp Kurumu 80 sözleşmeli personel alacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...