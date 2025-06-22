Kumluca'daki ormanı tehdit eden yangın kontrol altında

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Kışla Mahallesinde bugün saat 11.30'da otluk arazide başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Yangına 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 su ikmal tankı ve çok sayıda yangın söndürme personeli müdahal etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

