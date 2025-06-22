Kumluca'daki ormanı tehdit eden yangın kontrol altında
Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kumluca ilçesine bağlı Yeni Kışla Mahallesinde bugün saat 11.30'da otluk arazide başlayan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yangına 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 su ikmal tankı ve çok sayıda yangın söndürme personeli müdahal etti.
Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
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