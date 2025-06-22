Kumluca'daki ormanı tehdit eden yangın kontrol altında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kumluca'daki ormanı tehdit eden yangın kontrol altında

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Kışla Mahallesinde bugün saat 11.30'da otluk arazide başlayan büyümeden söndürüldü.

Yangına 6 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 3 su ikmal tankı ve çok sayıda yangın söndürme personeli müdahal etti.

Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...