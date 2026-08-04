Kumsalda güneşlenen kadına cinsel taciz iddiası. Şahıs gözaltına alındı
04.08.2026 01:47
Kumsalda güneşlenen kadına cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındı
Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde güneşlenen genç kadına yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde Yeşilyurt AVM karşısındaki kumsalda, 24 yaşındaki güzellik uzmanı İ.Ç., 40 yaşındaki Ş.K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek polise şikayette bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ş.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.