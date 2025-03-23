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Kumsalda pikapla drift yaptı! Sürücüye 47 bin 235 lira ceza kesildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda pikapla drift yapan sürücüye 47 bin 235 lira ceza uygulandı.

Kumsalda pikapla drift yaptı! Sürücüye 47 bin 235 lira ceza kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kullandığı pikapla Deniz Mahallesi'nin sahiline giren sürücüyü takibe aldı.

Plakasız araçla kumsalda drift yaptığı belirlenen S.B'ye 47 bin 235 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de kumsalın deniz kaplumbağalarının üreme, kum zambaklarının da filizlenme alanı olması nedeniyle sürücü hakkında işlem başlattı.

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