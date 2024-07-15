Kupa finali heyecanı can aldı

Bursa'da kupa finali izleyen 64 yaşındaki Mesut Özmer, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kupa finali heyecanı can aldı

'nın merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde Avrupa Futbol Şampiyonasının final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada aniden fenalaştı.

Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı.

Kupa finali heyecanı can aldı - 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre geçirdiği düşünülen, Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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