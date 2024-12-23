Küpkıran Kayak Merkezi'nde sezon ertelendi

Jent merkezine 2 kilometre uzaklıkta yer alan tesis, hem Ağrı'dan hem de çevre illerden gelen kayak severlerin uğrak noktasıyken iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kar eksikliği kayak tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı.



Geçtiğimiz yıl da sadece 9 gün hizmet verebilen tesiste, bu durumu aşmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak suni karlama sistemi kurulması planlanıyor.