Kur korumalı mevduatın tamamında  stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı

SON DAKİKA HABERİ: Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

Haberler 25.12.2021 - 01:48

Kur korumalı mevduatın tamamında  stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı

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