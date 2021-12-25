Kur korumalı mevduatın tamamında stopajın sıfır olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA HABERİ: Kur korumalı TL mevduat ve dövizden TL hesaba dönüşen mevduatın tamamında stopajın 0 olmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önce açılan ve yenilenen mevduatlardaki indirimli stopaj uygulaması 31 Mart 2022'ye kadar devam edecek.
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