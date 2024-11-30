Kura Nehri tamamen dondu

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 12,5 dereceye düştü.

Termometreler Çıldır ilçesinde sıfırın altında 17,2, Göle'de 16,4, Hanak'ta 16,2, Damla'da 13,2, Posof'da 10 dereceyi gösterdi. S

oğuk hava nedeniyle Göle’de doğup, Ardahan’dan geçen, Gürcistan ve Azerbaycan topraklarını dolaşarak Hazar denizine dökülen Kura Nehri’nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı nedeniyle beyaza bürünürken, otomobil camları da buzla kaplandı.

