Kuraklığın fotoğrafı: Hayvanlar karşıya yürüyerek geçmeye başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kuraklık, akarsularda su seviyesinin ciddi şekilde düşmesine neden oldu.

Erzincan'dan geçen ve Fırat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Karasu Nehri'nde debi düşüşü dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Erzincan'ın Büyük Kadağan köyü mevkiinde otlaktan dönen büyükbaş hayvanlar, su seviyesinin azalmasıyla birlikte Karasu Nehri'ni yürüyerek geçmeye başladı.

Normalde köprü üzerinden geçen hayvanların bu kez nehri yürüyerek aşması, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

TARIMSAL SULAMADA SIKINTI YAŞANIYOR

Bölge halkı, son yıllarda yağışların azalmasıyla birlikte hem içme suyu kaynaklarında hem de tarımsal sulamada sıkıntılar yaşandığını belirtiyor.

Uzmanlar ise su kaynaklarının korunması ve bilinçli kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.