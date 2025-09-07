Kuraklık bu yıl üzümü de vurdu

Tekirdağ'ın önemli üzüm üretim merkezlerinden Şarköy'de bu yıl yaşanan kuraklık, bazı bölgelerde yüzde 70'lere varan rekolte kaybına neden oldu.



Bağlarıyla ünlü Kirazlı Mahallesi'nde 30 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Lütfü Avşar, geçen yıl 3 ton civarında mahsul elde ettiklerini hatırlattı.



Avşar, "Bu yıl kuraklığı görüyorsunuz. Yapraklardan, üzümlerin yanıklığından tane iriliği hiç yok. Bunun pazar değeri de olmuyor. Pazarda bunu tüketiciye sunamıyoruz." dedi.



"REKOLTE VE KALİTE KAYBININ SEBEBİ KURAKLIK"



Üzüm salkımında iri tane olmayınca fiyatını da etkilediğini belirten Avşar, "Rekolte ve kalite kaybının sebebi kuraklık. Bölgemizde su yok, artık barajlarımız kurudu. Göller kuruyor. Bunun dışında yağmur hiç yok, 6 aydır yağmur yağmıyor." diye konuştu.



Bağlarında sulama yapamadıklarına değinen Avşar, "Sulama yapılmadığı zaman da bağlarımızda kalite kaybı, üründe yüzde 70 oranında bir düşüş meydana geliyor." ifadelerini kullandı.