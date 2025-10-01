Kuraklık Erçek Gölü'nü de vurdu

Kuraklık, yurdun birçok yerinde etkisini göstermeye devam ediyor.

Van Gölü Havzası'nda bulunan ve onlarca türden binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti olarak da bilinen Erçek Gölü'nün kıyılarında küresel ısınmanın etkileri daha görünür hale geldi.



"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen gölde, kurak dönem süresinin uzaması ve buharlaşmanın artması nedeniyle kıyı bölgeleri çorak araziye dönüştü, kuşların konaklama alanları daraldı.

SU KAYNAKLARI ETKİLENİYOR



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliğinin Van Gölü Havzası'ndaki su kaynaklarını etkilemeye başladığını söyledi.



Yağışların seyrindeki farklılaşma ve sıcaklıktaki artışla gölde şiddetli bir buharlaşmanın yaşandığını belirten Alaeddinoğlu, şu bilgileri verdi:



"Bütün dünyayı etkileyen iklim değişikliği, içinde bulunduğumuz havzayı ve bütün göllerini de maalesef can yakıcı bir şekilde etkilemeye başladı. Erçek Gölü ekosistem açısından çok önemli bir alan. Yaşanan alan kaybı sadece gölün yok olması ya da bir şekilde zarar görmesiyle sonuçlanmıyor çünkü orada ciddi bir ekosistem var. Orada sürekli kalan, dünyanın farklı bölgelerinden göç ederek konaklayan, belli bir süre yaşamını idame ettiren kuşlar bulunuyor. Dolayısıyla bütün bunların yaşamını da derinden etkiliyor. Maalesef önümüzdeki süreçte buna ilişkin çok da olumlu şeyler yok. Sürecin daha olumsuz ve kötü bir şekilde seyredeceğine ilişkin birçok bulgu var. Erçek Gölü'nün maalesef bu yıl, geçen yıl ve önceki yıllar kıyaslandığında çok ciddi derecede alan kaybettiğini görüyoruz. Bu da büyük ölçüde aslında bütün Türkiye'yi ve içinde yaşadığımız havzayı etkileyen sıcaklıktaki artış ve kuraklığın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor."



KUŞ ROTALARI TEHLİKE ALTINDA



Alaeddinoğlu, havzada iklim değişikliğinin en radikal sonuçlarından bir tanesinin sezonda yaşanan genişleme ile ilgili olduğunu anlattı.

Alaeddinoğlu, "Yani geçmişte özellikle haziran ayı, haziran ayının sonlarına doğru göllerde maksimum seviyeleri görürken artık bunu göremiyoruz. Haziranın başından itibaren hatta mayısın sonlarına kadar sarktığını görüyoruz. Erçek Gölü'nün de içinde bulunduğu havzanın tamamında o sıcak ve kurak dönem eskiden 1-1,5 ayla temsil edilirdi. Şimdi artık 2-3 aya kadar çıktı. Bu da oradaki buharlaşmanın şiddetini artırdı ve gölün seviye ve alan kaybetmesiyle sonuçlandı." dedi.



Erçek'in sıradan bir göl olmadığını, kuşların da en önemli konaklama alanı olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, gölün alan kaybetmesi ya da büyük ölçüde zarar görmesinden dolayı kuş rotalarının da büyük ölçüde etkileneceğini dile getirdi.