Kuraklık etkili oldu, göletlerde su seviyesi düştü

Kırıkkale'de artan sıcaklıklar, kuraklığın etkisini her geçen yıl daha da derinleştiriyor. Yer altı sularının çekilmesi, kentte hem tarımsal üretimi hem de içme suyu kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

Balışeyh ilçesindeki 1744 rakımlı Dinek Dağı'nın eteklerinde bulunan gölette su seviyesinin ciddi oranda düştüğü görüldü.

Kuraklıkla ilgili yürütülen çalışmalarda 2007, 2013 ve 2017 yıllarının en düşük yağışın kaydedildiği dönemler olduğunu, 2014 yılının ise en sıcak yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.