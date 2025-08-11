Kuraklık etkisi her yerde: Kar sularıyla beslenen gölette su seviyesi düştü

Sıcak geçen yaz ayları yurt genelinde kuraklığa neden oluyor.

O noktalardan biri Bayburt...

Kar suları ile yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen Gökçedere Göleti'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların yetersiz kalması sonucunda su seviyesi düştü.

Demirözü ilçesinin tarımsal sulama ve hayvancılık faaliyetleri için önemli su kaynaklarından biri olan gölette, kıyı şeridinde geniş alanlar açığa çıktı, su seviyesinin bir hayli gerilediği görüldü.

Kuraklığın devam etmesi halinde Gökçedere Göleti’ndeki su seviyesinin daha da azalabileceği öngörülürken, su seviyesindeki bu azalma ilçedeki üreticiler için önemli bir risk oluşturuyor.