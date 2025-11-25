Kuraklık yöresel lezzetleri vurdu

KABAK MEFTUNESİ TEHLİKE ALTINDA

Diyarbakır'ın tescilli lezzeti kabak meftunesi, temel malzemesi olan kış kabağının üretimi, hızla azalan yer altı suyu nedeniyle risk altında.

Uzmanlar, hem tarımın hem de bölgesel mutfak kültürünün korunması için acil önlem alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Aşçı Hacı Sönmez, iklimin değiştiğinden dolayı yöresel birçok ürünü kaybettiklerini dile getirip "En büyük korkumuz yöresel yemeklerimizi artık yapamayacağız." dedi.