Kuraklık yöresel lezzetleri vurdu
25.11.2025 14:48
NTV - Haber Merkezi
Kuraklık, yalnızca tarımsal üretimi değil bölgenin yüzlerce yıllık mutfak kültürünü de tehdit ediyor. Birçok yöresel yemeğin temel malzemesi, kuraklık nedeniyle önümüzdeki yıllarda yetiştirilemeyecek.
Yüzlerce yıllık gastronomi kültürü, kuraklık nedeniyle tehlike altında.
ARTIK YETİŞTİRİLEMEYECEK
Kuraklığın gastronomi üzerindeki etkileri, Diyarbakır'da Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda ele alındı.
Sektör temsilcilerine göre, kuraklık nedeniyle birçok yöresel lezzetin yapıldığı ürün önümüzdeki yıllarda bölgede yetiştirilemeyecek.
Kabak meftunesi
KABAK MEFTUNESİ TEHLİKE ALTINDA
Diyarbakır'ın tescilli lezzeti kabak meftunesi, temel malzemesi olan kış kabağının üretimi, hızla azalan yer altı suyu nedeniyle risk altında.
Uzmanlar, hem tarımın hem de bölgesel mutfak kültürünün korunması için acil önlem alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Aşçı Hacı Sönmez, iklimin değiştiğinden dolayı yöresel birçok ürünü kaybettiklerini dile getirip "En büyük korkumuz yöresel yemeklerimizi artık yapamayacağız." dedi.