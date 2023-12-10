Kural ihlali yapan otobüs şoförüne sivil polisten ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde kış denetimleri kapsamında; Eskişehir’den Aksaray’a gelen yolcu otobüsüne sivil kıyafetlerle binen Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Mahmut Karataş, yol boyunca sürücü İbrahim Halil Polat'ın kural ihlallerini takip etti.

Otobüs, Aksaray Şehirlerarası Terminale geldiğinde şoför İbrahim Halil Polat'a, 'cep telefonuyla konuşmak' ve 'sinyal vermeden şerit değiştirmek' suçundan 1902 TL, otobüs firmasına da 'biletsiz yolcu almak' suçundan 3 bin 584 TL para cezası uyguladı.