Kurallara uymayan 15 yaş altı çocukların idari cezası aileye verilecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında geniş çaplı ek kararlar alındı. Bu kapsamda Antalya'ya kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş çıkışlar 15 gün süreyle geçici olarak durduruldu. Şehirler arası ulaşımda ise belirli kriterler kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" zorunluluğu getirildi.



20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Diğer yandan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına ek olarak 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı. Yaş Sınırlaması İstisnaları konulu genelgesi çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenlerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sokağa çıkış yasağından muaf tutulması kararlaştırıldı.



Yasaktan muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda.



15 YAŞ ALTI CEZALAR AİLEYE UYGULANACAK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve adli makamlara bildirilmesi kararlaştırıldı.

15 yaşın altındaki çocukların alınan kararlara uymaması halinde ise verilecek idari yaptırımların Kabahatler Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca çocuğun velisine/vasisine uygulanabileceği belirtildi.