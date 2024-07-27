Kurallara uymayan 347 motosiklet sürücüsüne ceza

Adana’da akşam saatlerinde gerçekleştiren motosikletlilere yönelik trafik uygulamasında kurallara uymayan 347 sürücü cezadan kaçamadı.

Kurallara uymayan 347 motosiklet sürücüsüne ceza

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte akşam saatlerinde çevreyi rahatsız eden, kurallara uymayan motosikletli sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan uygulama çerçevesinde kontrol noktalarında 983 sorgulandı.

“347 SÜRÜCÜ CEZADAN KAÇAMADI”

Trafik polisleri uygulama noktasında yaptığı kontrollerde, ehliyetsiz 42 sürücüye, kask takmayan 179 sürücüye, plakasız araç kullanan 14 sürücüye, motosikletinde abart egzoz olan 9 sürücüye ve diğer maddelerden olmak üzere toplamda 347 sürücüye cezai işlem uyguladı.

Öte yandan, 19 motosiklet ise trafikten men edildi.

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