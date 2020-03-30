Kurallara uymayan illerin valilerine uyarı! (Bölgesel karantina gelebilir)

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararların, hangi düzeyde uygulandığı, hangi illerde ihlal edildiği, yeni önlemlerin hangi aşamada alınması gerektiğiyle ilgili takip sistemi yürütüyor.

İhlallerin önlenmesi için kurallara uymayan illerin valilerine ayrıca uyarı yapıldığı belirtilerken, bazı ilçelerde başlanan karantinanin, bölgesel olarak birkaç ili içine alacak şekilde de uygulanabileceği kaydediliyor.



İL İL TAKİP

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan bazı kararların uygulanmasında güçlük yaşanıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illeri ile denize kıyısı olan illerde karantina kurallarına istenen düzeyde uyulmadığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, tek tek saptama yapılan illerin valilerine ayrıca uyarı yazısı gönderdi ve karantina kurallarına uyulması için özel önlemler almalarını istedi.



Hükümette yapılan toplantılarda, sokağa çıkma yasağı aşamasına gelmeden önce uygulanacak diğer önlemler de değerlendirildi. Rize'nin bazı ilçelerinde olduğu gibi bölgesel karantinanın gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Bölgesel karantinaların birkaç ili içine alabilecek şekilde düşünüldüğü, birbiriyle bağlantısı olan illerin birlikte karantina kapsamına alınabileceği ifade ediliyor. Bunun dışında gerekli olması durumunda ilçe, mahalle, köy bazlı karantinalar da gündeme gelebilecek.



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