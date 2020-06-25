Kurallara uymayanlar için vatandaş ihbar hattı

15 Haziran’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla valiliklere, Jandarma Genel Komutanlığı’na ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne restoran, lokanta, kafeterya ile konaklama tesislerinin denetimi konulu yazı gönderildi. Yazıda, 30 Mayıs-11 Haziran arasında corona virüs vaka sayısı binin altına düşerken kontrollü normalleşme sürecine geçişle birlikte 12, 13, 14 Haziran’da vaka sayılarının 1.195, 1.459 ve 1.562’ye çıktığı vurgulandı.



Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre, sayılardaki artışın kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtilen yazıda ilgili kurumlar özetle şöyle uyarıldı:



DENETİMLERİ ARTTIRIN



“Mesafe kuralı başta olmak üzere uyulması gereken kuralların ihlal edildiğine ilişkin sosyal medya, yazılı ve görsel basına yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır. Bu kapsamda lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin haftada en az 2 kez denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılması.



ALO 155,156 VE 112



Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların yapılmasının sağlanması, bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin uyarılması. Tedbirlere uymayanlara ilgili kanun gereğince para cezası verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.”

