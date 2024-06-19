Kurallara uymayanlara 43 bin lira ceza yağdı

Aydın’da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen kurallara uymayan 21 şahsa toplamda 43 bin 092 lira cezai işlem uygulandı.

Kurallara uymayanlara 43 bin lira ceza yağdı

Valiliğinin 2024/1 Sayılı Genelgesi kapsamında; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen faaliyetlerdei Çine, Efeler, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde 10-19 Haziran 2024 tarihleri arasında mangal yakma, anız yakma, ot temizliği amacıyla ateş yakma ve girilmesi yasak olan ormanlara girme vb. sebeplerle orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararlara aykırı hareket eden 21 şahsa kişi başı 2 bin 052 TL olmak üzere toplam 43 bin 092 TL idari para cezası kesildi. Jandarma tarafından denetimlere devam edildiği öğrenildi.

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