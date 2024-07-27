Kurallara uyumayan sürücülere 174 bin TL ceza

Adana’da kurallara uymayan sürücülere toplamda 174 bin 387 TL para cezası kesildi.

Kurallara uyumayan sürücülere 174 bin TL ceza

’da Çukurova polisleri, trafik güvenliği tehlikeye düşürüp, drift atan araç ve motosikletleri ceza yağmuruna tuttu. Uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 174 bin 387 TL para cezası kesildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çukurova Araştırma ekipleri vatandaşın huzurunu sağlamak için Turgut Özal Bulvarı’nda trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan uygulamada 3 araç ve 24 motosiklete toplam 174 bin 387 TL cezai işlem uygulandı.

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