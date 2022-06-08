Kur'an-ı Kerim tekmeleyen öğrenci: Bilmeyerek vurdum

Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenci olarak büyük tepki toplayan genç, yayımladığı video ile özür diledi.

Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu.

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum'' dedi.

Genç, yaptığından aşırı pişman ve üzgün olduğunu herkesten de özür dilediğini söyledi.

Olayla ilgili, Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.