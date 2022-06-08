Kur'an-ı Kerim tekmeleyen öğrenci: Bilmeyerek vurdum

Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenci, çektiği video ile özür diledi. Genç, “Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerek vurdum'' dedi.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 18:25

Kur'an-ı Kerim tekmeleyen öğrenci: Bilmeyerek vurdum

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'Kur'an-ı Kerim tekmeleyen öğrenci' görüntüsüne soruşturma

'Kur'an-ı Kerim tekmeleyen öğrenci' görüntüsüne soruşturma

'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atan öğrenci olarak büyük tepki toplayan genç, yayımladığı video ile özür diledi. 

Kur'an-ı Kerim’e tekme atarak tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu.

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, “Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim. Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum'' dedi.

Genç, yaptığından aşırı pişman ve üzgün olduğunu herkesten de özür dilediğini söyledi. 

Olayla ilgili, Antalya Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmıştı. 

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