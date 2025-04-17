Kurbağa adam nedir? Kurbağa adam görevleri
Türkiye genelinde görev yapan "kurbağa adamlar", su altı görevlerinde uzmanlaşmış, özel eğitimli dalgıçlardır. Askeri ve sivil alanlarda kritik görevler üstlenen bu ekipler, hem doğal afetlerde hem de adli olaylarda önemli roller oynarlar.
Kurbağa adam, su altı görevlerinde uzmanlaşmış, özel eğitim almış askeri ya da sivil personeldir. Genellikle deniz kuvvetlerine bağlı su altı komandoları ya da arama-kurtarma timleri içerisinde yer alırlar. "Kurbağa adam" tabiri, yüzme ve dalış kabiliyetlerinin yüksekliği ve su altındaki hareket kabiliyetleri nedeniyle kullanılmaktadır.
KURBAĞA ADAM GÖREVLERİ
Askeri Görevler
Sabotaj ve keşif: Düşman limanlarına sızarak su altı patlayıcıları yerleştirirler.
Sualtı sızma operasyonları: Sessizce kıyıya çıkarak gizli görevleri icra ederler.
Gemilere su altından yaklaşma: Sualtı tehditlerini etkisiz hale getirirler.
Düşman gemi ve tesislerini inceleme: İstihbarat toplamak için görevlendirilirler.
Arama Kurtarma
Boğulma vakalarına müdahale
Su altında kaybolan kişilerin ya da nesnelerin bulunması
Sel, taşkın gibi afetlerde kurtarma çalışmaları
Denetim ve Kontrol
Gemi altlarını, limanları, barajları inceleme
Sualtı mühendisliği projelerine destek
Patlayıcı madde imhası (EOD görevleri)
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