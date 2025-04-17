Kurbağa adam nedir? Kurbağa adam görevleri

Kurbağa adam, su altı görevlerinde uzmanlaşmış, özel eğitim almış askeri ya da sivil personeldir. Genellikle deniz kuvvetlerine bağlı su altı komandoları ya da arama-kurtarma timleri içerisinde yer alırlar. "Kurbağa adam" tabiri, yüzme ve dalış kabiliyetlerinin yüksekliği ve su altındaki hareket kabiliyetleri nedeniyle kullanılmaktadır.



KURBAĞA ADAM GÖREVLERİ



Askeri Görevler



Sabotaj ve keşif: Düşman limanlarına sızarak su altı patlayıcıları yerleştirirler.



Sualtı sızma operasyonları: Sessizce kıyıya çıkarak gizli görevleri icra ederler.



Gemilere su altından yaklaşma: Sualtı tehditlerini etkisiz hale getirirler.



Düşman gemi ve tesislerini inceleme: İstihbarat toplamak için görevlendirilirler.



Arama Kurtarma



Boğulma vakalarına müdahale



Su altında kaybolan kişilerin ya da nesnelerin bulunması



Sel, taşkın gibi afetlerde kurtarma çalışmaları



Denetim ve Kontrol



Gemi altlarını, limanları, barajları inceleme



Sualtı mühendisliği projelerine destek



Patlayıcı madde imhası (EOD görevleri)