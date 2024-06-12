Kurban Bayramı 1. gün tarihi: Bayramın ilk günü ne zaman?

2024 Kurban Bayramı'na artık az bir zaman kaldı. İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda birinci gün ne zaman?

Kurban Bayramı 1. gün tarihi: Bayramın ilk günü ne zaman?

2024 arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar başladı. Bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. İşte, Kurban Bayramı 1. gün tarihi...

KURBAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.

Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek.

KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak.

Hanefi mezhebine göre bayramın ilk üç gününde kesilen kurbanlar, Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kesilebilecek.

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