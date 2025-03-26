Kurban Bayramı 2025 tarihleri: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

2025 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın son bayramı bu sene haziran ayı başında idrak edilecek. Dört günlük bayram için tatil süresi de sorgulananlar arasında. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?



KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?



Kurban Bayramı bu yıl arefe günü ile beraber, 5 - 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.



Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Bayram günleri hafta sonuna denk geldiğinden ötürü aksine de resmi bir açıklama gelmediği müddetçe, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olacağı tahmin ediliyor.

