Kurban Bayramı 2025 tarihleri: Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
Mübarek Kurban Bayramı, bu sene haziran ayında karşılanacak. Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı Hicri takvime göre zilhicce ayına denk geliyor ve dört gün sürüyor. 2025 Kurban Bayramı günleri ve tatil süresi de vatandaşların gündeminde. Kurban Bayramı hangi gün başlıyor, tatil kaç gün olacak?
2025 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılın son bayramı bu sene haziran ayı başında idrak edilecek. Dört günlük bayram için tatil süresi de sorgulananlar arasında. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl arefe günü ile beraber, 5 - 9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.
Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bayram günleri hafta sonuna denk geldiğinden ötürü aksine de resmi bir açıklama gelmediği müddetçe, Kurban Bayramı tatilinin 4,5 gün olacağı tahmin ediliyor.
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