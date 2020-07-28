Kurban Bayramı arefesi hangi gün?Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

2020 Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. 30 Temmuz perşembe günü Kurban Bayramı arefesi yarım gün resmi tatil olacak.

Corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?



KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı, corona virüse karşı hangi önlemlerin alınacağı, Libya ve terörle mücadele gibi konular, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinede ele alınacaktı.

Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.



Ülkede kesilecek büyük ve küçükbaş kurbanlıkların tamamının yerli üretim olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek kurbanlıkların kontrolü, gerek kesim yerleri, gerek kesim sonrası temizlik hususunda gereken tedbirlerin ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alındığını söyledi.



Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye eden Recep Tayyip Erdoğan, bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kurallara riayet etmelerini özellikle istedi.



2020 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefe günü



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



01 Ağustos - Kurban Bayramı ikinci günü



02 Ağustos - Kurban Bayramı üçüncü günü



03 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?



Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu.

BAKLAVADA BAYRAM MESAİSİ BAŞLADI