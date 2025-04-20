Kurban Bayramı arefesi ne zaman? 2025 Kurban Bayramı arefesi

2025'in ilk bayramı olan Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte gözler 2025 Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli oldu.



BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN?



4 gün sürecek olan Kurban Bayramı arefesi, 5 Haziran 2025 Perşembe günü idrak edilecek.



2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek.