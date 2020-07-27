Kurban Bayramı arefesi tatil mi? Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor. Dört gün süren Kurban Bayramı 3 Ağustos Pazartesi günü bitiyor.

30 Temmuz perşembe günü Kurban Bayramı arefesi yarım gün resmi tatil olacak. Bayram öncesi bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen kişiler arife günü öğlen saatine kadar işlemlerini tamamlaması gerekecek.

Corona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kurban Bayramı'na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız" demişti.



2020 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefe günü



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

01 Ağustos - Kurban Bayramı ikinci günü

02 Ağustos - Kurban Bayramı üçüncü günü



03 Ağustos - Kurban Bayramı son günü



KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?



Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINACAK? BAYRAM TEDBİRLERİ NELER?

Geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız" dedi.

KURBAN PAZARLARINA CORONA VİRÜS AYARI