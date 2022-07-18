Kurban Bayramı bilançosu: 67 kişi hayatını kaybetti

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 10:07
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı."
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