Kurban Bayramı bilançosu: 67 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, 7-18 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 67 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.07.2022 - 10:07

Kurban Bayramı bilançosu: 67 kişi hayatını kaybetti

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Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"7-18 Temmuz tarihleri arası bayram tatilinde, ülke genelinde 53 ölümlü trafik kazasında 67 can kaybı yaşandı. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla, ölümlü kaza yüzde 56, can kaybı yüzde 54, yaralı yüzde 24, kaza yüzde 17 azaldı. Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı."

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