Kurban Bayramı için döviz bozdurmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulus semtinde yoğun şekilde bulunan döviz büroları ve kuyumcular vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşların kimi kurların daha da yükseleceğini düşündüğü için döviz satın alırken, kimi nakit parası kalmadığından, kimi de Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık alımı ve tatil planları için döviz bozdurdu.

"HEMEN HEMEN 15 GÜNDÜR BÖYLE KUYRUK VAR"

Kurbanlık almak için döviz bozduran Alaattin Kaplan isimli vatandaş, "İhtiyaç olduğu için bozdurdum. Yükselse de düşse de bizim için fark etmiyor. Mecbur bozdurduk. Kredi çekip dolar almıştık, şimdi onu bozduracağız. Bu kadar sıra olmasını beklemiyordum. Hemen hemen 15 gündür böyle kuyruk var" dedi.