Kurban Bayramı ne zaman 2020? (Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?)

2020 Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz'a denk geliyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos pazartesi günü sona erecek. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı tatili ne zaman? 2020 Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2020 Ramazan ayı ve dini bayramların tarihleri.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 15:08

Kurban Bayramı ne zaman 2020? (Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?)

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başladı, 23 Mayıs'ta sona erdi.

2020 KURBAN BAYRAMI

Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. 

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı.

Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi"

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