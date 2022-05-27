Kurban Bayramı ne zaman? (2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?)

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından Kurban Bayramı tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı Google aramalarında yer almaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Haberler - ntv.com.tr 27.05.2022 - 09:33

Kurban Bayramı ne zaman? (2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?)

Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle  tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bayramın birinci günü cumartesi gününe denk geliyor. dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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